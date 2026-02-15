Россиянин из Саратова поборется за пост губернатора в Колумбии Мэр Тунхи Краснов будет участвовать в выборах главы региона Бояка в Колумбии

Мэр колумбийского города Тунха, 48-летний уроженец Саратова Михаил Краснов планирует участвовать в выборах губернатора департамента Бояка, где проживает около 1,3 млн человек, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, россиянин не намерен переизбираться на второй срок градоначальника, а после выборов собирается в кругосветное путешествие.

Краснов приехал в Колумбию 15 лет назад по программе обмена, преподавал экономику в местном университете. Владеет шестью языками, окончил Берлинский университет имени Гумбольдта и защитил диссертацию в Волгограде. На выборах мэра в 2023 году баллотировался как независимый кандидат при поддержке партии La Fuerza de la Paz.

Позже он жаловался на попытки сместить его с должности с помощью «политических интриг» и не исключал возвращения в Россию, если позовут работать управленцем. По его словам, его предшественник разорил муниципалитет, а теперь боится разоблачения.

