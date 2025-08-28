День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 03:14

«Русский мэр» в Колумбии заявил, что его пытаются сместить из-за интриг

Мэр колумбийского города Тунха Краснов заявил, что его хотят сместить

Колумбия Колумбия Фото: Stefan Kunz/imageBROKER.com/Global Look Press

«Русский мэр» колумбийского города Тунха, гражданин РФ и Колумбии Михаил Краснов заявил РИА Новости, что его пытаются сместить с должности с помощью политических интриг. По его словам, его предшественник разорил муниципалитет, а теперь боится разоблачения.

Он много украл денег, но много и раздал, поэтому некоторые органы контроля тут его поддерживают — это одна из причин того, что меня сейчас пытаются сместить. Бывший мэр боится, что его посадят из-за того, сколько он тут наворовал, и поэтому атакует меня, — добавил Краснов.

Политик также предположил, что некоторым его оппонентам не нравится тот факт, что он получил пост без финансовых вложений и взяток. Это для страны нетипично, пояснил он.

Краснов, как сказано в материале, родился в Саратове, но больше десяти лет живет в Колумбии. В 2023 году он стал мэром колумбийского города Тунха, перед этим преподавал экономику в местном университете.

Ранее бывший начальник радиотехнической службы Военно-морского флота Олег Лопатиев получил девять лет лишения свободы по обвинению в получении взятки. Суд также лишил его права занимать должности в органах государственной власти на три года. Кроме того, Лопатиева обязали выплатить штраф в 16,5 млн рублей.

Колумбия
интриги
мэры
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Будет продолжение»: названы главные признаки удачного свидания
Обломки БПЛА воспламенили локомотивное депо под Волгоградом
Нилов раскрыл, на сколько может увеличиться МРОТ в 2026 году
В Госдуме призвали проверить Шнурова после отказа помочь бойцам СВО
Юрист раскрыл, какой штраф грозит жильцам за самовольный шлагбаум во дворе
«Русский мэр» в Колумбии заявил, что его пытаются сместить из-за интриг
SHOT узнал, что под Волгоградом вспыхнул пожар на фоне атаки ВСУ
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 28 августа, без полыни
Танцевал на кресте и перевоплощался в дьявола: топ-8 кощунств Киркорова
Израиль атаковал штаб сирийских войск под Дамаском
Россиянам объяснили выгоду от использования теплосчетчиков
Еще два российских аэропорта приостановили работу
«Сильно обдолбана»: фанатка Муссолини Мелони вновь ведет Италию к фашизму
В ФРГ почти достроили железную дорогу для помощи Украине
SHOT сообщил, что над Севастополем прогремели взрывы
Российского пловца ищут в Босфоре с помощью гидролокатора
У россиян в Египте блокируют смартфоны: как не лишиться связи на отдыхе
Стрельбу в католической школе в США устроил трансгендер
Приметы на Успение Богородицы 28 августа: сычи, радуга и огурцы
В США раскрыли, почему новая ракета не поможет Зеленскому
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.