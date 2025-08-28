«Русский мэр» в Колумбии заявил, что его пытаются сместить из-за интриг Мэр колумбийского города Тунха Краснов заявил, что его хотят сместить

«Русский мэр» колумбийского города Тунха, гражданин РФ и Колумбии Михаил Краснов заявил РИА Новости, что его пытаются сместить с должности с помощью политических интриг. По его словам, его предшественник разорил муниципалитет, а теперь боится разоблачения.

Он много украл денег, но много и раздал, поэтому некоторые органы контроля тут его поддерживают — это одна из причин того, что меня сейчас пытаются сместить. Бывший мэр боится, что его посадят из-за того, сколько он тут наворовал, и поэтому атакует меня, — добавил Краснов.

Политик также предположил, что некоторым его оппонентам не нравится тот факт, что он получил пост без финансовых вложений и взяток. Это для страны нетипично, пояснил он.

Краснов, как сказано в материале, родился в Саратове, но больше десяти лет живет в Колумбии. В 2023 году он стал мэром колумбийского города Тунха, перед этим преподавал экономику в местном университете.

Ранее бывший начальник радиотехнической службы Военно-морского флота Олег Лопатиев получил девять лет лишения свободы по обвинению в получении взятки. Суд также лишил его права занимать должности в органах государственной власти на три года. Кроме того, Лопатиева обязали выплатить штраф в 16,5 млн рублей.