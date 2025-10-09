Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 23:55

Никас Сафронов назвал главное сожаление Олега Ефремова

Художник Сафронов: Ефремов жалел, что потратил энергию на интрижки

Народный артист СССР Олег Ефремов жалеет, что потратил много энергии, которая могла бы пойти на творчество, на любовные интриги, сказал NEWS.ru художник Никас Сафронов. По его словам, это была главная боль известного актера и режиссера, основателя театра «Современник».

Сколько великих актеров снимается в плохих фильмах? Олег Николаевич Ефремов, с которым мы работали на спектакле «Три сестры», говорил: «Никас, сколько энергии ушло на любовные интрижки, а могло бы все пойти на творчество». У каждого свои сожаления, — сказал Сафронов.

Художник отметил, что сам он сожалеет о своих картинах, написанных в угоду клиентам. По его словам, он уничтожил бы около 80% своих работ и оставил бы 20%, самых хороших.

Когда ты анализируешь, думаешь, сколько же ты сделал дряни, сколько же нужно было убрать?, — поделился Сафронов.

Ранее Сафронов дал совет Филиппу Киркорову по установке памятника отца Бедроса Киркорова. Он предложил артисту обратиться к скульптору Александру Рукавишникову, по его словам, это великий мастер своего дела.
Никас Сафронов
художники
Олег Ефремов
интриги
