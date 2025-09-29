Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 16:54

Художник Сафронов дал совет Киркорову по установке памятника

Художник Сафронов: памятник отцу Киркорова может сделать скульптор Рукавишников

Никас Сафронов Никас Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если певец Филипп Киркоров хочет поставить своему отцу хороший памятник на кладбище, то в этом артисту стоит обратиться к скульптору Александру Рукавишникову, заявил URA.RU художник Никас Сафронов. Он добавил, что это великий мастер своего дела.

Ко мне по поводу памятника со стороны Филиппа Киркорова никто не обращался. Есть в России великий скульптор, который сделает оригинальный памятник. Но под силу ли Киркорову, который привык, что ему все дарят. Это Александр Рукавишников. Если Киркоров хочет хороший памятник, нужно обратиться к нему, — сказал художник.

Ранее Никас Сафронов отказался создавать копию портрета президента США Дональда Трампа, сославшись на этические принципы. Он сообщил, что американские коллекционеры предлагали ему значительные суммы за повторение работы.

До этого Сафронов выражал надежду, что созданный им портрет американского лидера сможет сыграть позитивную роль в установлении мирового порядка. Художник уточнил, что работа над картиной началась после инцидента с покушением на Трампа. О том, что портрет был преподнесен президенту США, Сафронов узнал из телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Никас Сафронов
скульпторы
художники
Филипп Киркоров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.