Художник Сафронов дал совет Киркорову по установке памятника

Если певец Филипп Киркоров хочет поставить своему отцу хороший памятник на кладбище, то в этом артисту стоит обратиться к скульптору Александру Рукавишникову, заявил URA.RU художник Никас Сафронов. Он добавил, что это великий мастер своего дела.

Ко мне по поводу памятника со стороны Филиппа Киркорова никто не обращался. Есть в России великий скульптор, который сделает оригинальный памятник. Но под силу ли Киркорову, который привык, что ему все дарят. Это Александр Рукавишников. Если Киркоров хочет хороший памятник, нужно обратиться к нему, — сказал художник.

Ранее Никас Сафронов отказался создавать копию портрета президента США Дональда Трампа, сославшись на этические принципы. Он сообщил, что американские коллекционеры предлагали ему значительные суммы за повторение работы.

До этого Сафронов выражал надежду, что созданный им портрет американского лидера сможет сыграть позитивную роль в установлении мирового порядка. Художник уточнил, что работа над картиной началась после инцидента с покушением на Трампа. О том, что портрет был преподнесен президенту США, Сафронов узнал из телефонного разговора с Владимиром Путиным.