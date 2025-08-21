Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 16:18

Выяснилось, зачем группа «Тату» вносила в райдер третью подушку

Продюсер Дзюник рассказал, что третья подушка в райдере «Тату» была для интриги

Солистки группы t.A.T.u. (Тату) Лена Катина и Юлия Волкова Солистки группы t.A.T.u. (Тату) Лена Катина и Юлия Волкова Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Третья подушка в райдере группы «Тату» была прописана для того, чтобы заинтересовать публику, рассказал в беседе с NEWS.ru продюсер Леонид Дзюник. Он добавил, что ни одна пресс-конференция музыкантов не обходилась без вопроса о третьей подушке.

У нас там были два момента: Юля на завтрак ест гречневую кашу с домашними куриными котлетами, и в постель девочкам нужна третья подушечка. После этого ни одна пресс-конференция не обходилась без вопроса: для чего третья подушечка? — сказал Дзюник.

Продюсер добавил, что на самом деле подушечка была никому не нужна, просто они с продюсером Иваном Шаповаловым написали так в райдере, чтобы заинтересовать людей.

Леонид Дзюник работал с группами «Тату» и Smash!!, а также певцом Филиппом Киркоровым. На сегодняшний день он один из самых цитируемых в СМИ представителей шоу-бизнеса.

Ранее музыкант Стинг (настоящее имя — Гордон Самнер) опубликовал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) информацию о предстоящем мировом турне группы «Тату». Также в сообщении указывалось, что российский коллектив порадует поклонников новыми треками.

t.A.T.u.
интриги
группы
шоу-бизнес
