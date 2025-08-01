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01 августа 2025 в 13:18

Группа t.A.T.u. представит новые треки и отправится в мировое турне

Стинг анонсировал новые песни и мировой тур группы t.A.T.u.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Музыкант Стинг (настоящее имя — Гордон Самнер) опубликовал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) информацию о предстоящем мировом турне группы t.A.T.u. Также в сообщении указывалось, что российский коллектив порадует поклонников новыми треками.

Новые песни и концерты по всему миру грядут. Вы готовы к нашему возвращению? — гласило опубликованное Стингом заявление группы на английском языке.

Ранее певица Юлия Волкова опубликовала совместные фото с другой звездой культовой группы нулевых Леной Катиной и анонсировала грядущие совместные проекты. Композитор Алексей Войтинский не исключил, что артистки возродили группу, потому что скучают по прежней мировой известности. Он добавил, что это хорошая новость и он очень рад за исполнительниц. По его словам, деньги в этой истории, конечно же, важны, но не являются главной причиной.

При этом критик Сергей Соседов заявил, что нет никакого смысла в том, чтобы возрождать группу t.A.T.u. — проект, который, по его мнению, уже умер. Он также подчеркнул, что не станет слушать песни обновленного дуэта.

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