Соседов разнес участниц «Тату» после заявления о возрождении группы Критик Соседов заявил, что в возрождении группы «Тату» нет никакого смысла

Нет никакого смысла в том, чтобы возрождать группу «Тату» — проект, который, по сути, уже умер, заявил Общественной Службе Новостей критик Сергей Соседов. Он подчеркнул, что не станет слушать песни обновленного дуэта.

Концепция «Тату» заключалась в том, что две молодые девицы поют нестандартные песни и качают молодежь. И потом, какие они сейчас «татушки», простите, девицам пятый десяток пошел, какой у них может быть репертуар? Я даже не представляют, что они будут петь. Весь песни их юности из их уст сейчас будут звучать вульгарно, — отметил Соседов.

По его словам, группа «Тату» относится к тем проектам, которые «умерли и остались в сердцах людей». Идея воскресить его обречена на провал. В нулевые годы участницы «Тату» были в тренде, поймав нужную волну, а сейчас они уже неуместны, заключил критик.

Экс-участницы группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина анонсировали воссоединение в соцсетях, разместив совместные снимки. Уже 19 июля обновленный дуэт выступит в Ялте.