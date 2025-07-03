«Захотелось тряхнуть стариной»: сооснователь «Тату» о воссоединении группы

Лена Катина и Юлия Волкова снова объединились в группу «Тату», потому что скучают по прошлой популярности, поделился мнением с NEWS.ru композитор Алексей Войтинский. Он отметил, что в нулевых годах «Тату» были известны во всем мире.

Может быть, они тоскуют по успеху. Это же было невероятное явление, и до сих пор их песни можно услышать в западных фильмах. Они часть мировой культуры, всегда имеет смысл вернуться в прошлое, может быть, им захотелось вспомнить молодость, тряхнуть стариной, — сказал Войтинский.

Он добавил, что это хорошая новость и он очень рад за артисток. По его словам, деньги в этой истории, конечно же, важны, но не являются главной причиной.

Ранее Юлия Волкова заявила о воссоединении музыкального коллектива. Она опубликовала фото с другой участницей группы — Еленой Катиной, подчеркнув, что снова идет с ней «одной дорогой». 19 июля они дадут концерт в пляжной зоне элитного курорта Ялты. По данным Telegram-канала SHOT певицы получат за это выступление гонорар в 10 млн рублей.