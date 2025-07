Группа «Тату» объявила о воссоединении. Что об этом известно, новые хиты

Певица Юлия Волкова сообщила о воссоединении группы «Тату» (t.A.T.u.). Что об этом известно, появятся ли новые хиты?

Что известно о возрождении группы «Тату»

Волкова опубликовала совместные фото с другой звездой культовой группы нулевых Леной Катиной и анонсировала грядущие совместные проекты.

«Все и обо всем — в наших глазах и не только. Будет много нового и интересного», — заявила певица, не приведя никаких подробностей.

2 июня сообщалось, что Волкова намекнула на возвращение коллектива. Солистка выложила фото с Катиной и многозначительной подписью.

«Путь длиною в жизнь. И снова идем одной дорогой, уверенно и только вперед!» — написала она.

На публикацию отреагировал певец Сергей Лазарев, который написал в комментариях «Давно пора».

Ранее стало известно, что группа «Тату» воссоединится для эксклюзивного концерта на пляжной сцене курорта «Мрия» в Крыму. Мероприятие состоится 19 июля.

После распада группы Волкова и Катина несколько раз собирались вместе ради корпоративов и участия в различных фестивалях. Например, в 2022 году они выступили в Минске. Свое шоу под названием OVION певицы анонсировали на своих страницах в соцсети. Продюсер Евгений Бабичев сообщил NEWS.ru, что за 15-минутное выступление в Белоруссии «татушки» получили 10 млн рублей.

Юлия Волкова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Меня поразила недавняя история, когда в результате искусственного воссоединения группы „Тату“ участницы получили за 15-минутное выступление в Минске порядка 10 млн рублей каждая. Не знаю, является ли этот гонорар самым большим за всю историю российского шоу-бизнеса, но сумма за исполнение всего нескольких песен весьма солидная. Учитывая, что сейчас все жалуются на кризис, а девушки на данный момент не являются топовыми артистками», — рассказал Бабичев.

В 2024 году концертный директор Волковой Катерина Дорош опровергла информацию, что солистки «Тату» воссоединились и выступают вместе на корпоративах. Тогда она сказала, что в последний раз Волкова и Катина выступали вместе несколько лет назад.

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что группа «Тату» никогда не станет настолько же успешной, как в начале 2000-х. Он предположил, что концерты дуэта могут принести неплохую прибыль, однако время певиц ушло.

«Может быть, будет какой-то успех на волне былых воспоминаний, но новый репертуар… Каким же он должен быть, чтобы зацепить публику? Не знаю. Юлия Волкова вокально не слишком в хорошей форме, мягко скажем. Так что я не верю в успех этого дуэта при воссоединении», — сообщил Соседов Пятому каналу.

Что известно о новых хитах

Информации о записи новых песен дуэта сейчас нет. Последний студийный альбом группы Waste Management вышел в 2009 году.

В активе группы по три полноформатных альбома на русском и английском языках, сборник лучших композиций и два альбома ремиксов.

Что известно о группе «Тату»

Проект «Тату» был создан в 1999 году сценаристом и режиссером Иваном Шаповаловым. Из числа 500 претенденток, пришедших на кастинг, проходивший на студии «Мосфильм», в качестве участниц проекта были отобраны две 15‑летние школьницы Юля Волкова и Лена Катина. Обе девочки в детстве пели в детском коллективе «Непоседы».

Песня «Я сошла с ума» дебютировала на радио в 2000 году и в течение нескольких месяцев занимала первое место в плей‑листах и хит‑парадах радиостанций, а вышедший на MTV Russia видеоклип «Я сошла с ума» сразу занял первое место.

Группа «Тату» Фото: Вадим Алексеев/РИА Новости

За клип «Я сошла с ума» дуэт в 2001 году получил награду MTV Video Music Awards в номинации Viewers' Choice — Best Russian Video в нью‑йоркском Metropolitan Opera.

В 2001 году был выпущен альбом «200 по встречной», в 2002 году — его переиздание с новой песней «Клоуны». Альбом, несмотря на русскоязычность, побил все рекорды популярности не только в России, но и в Восточной Европе, занимая лидирующие позиции в национальных хит‑парадах в Словакии, Чехии, Болгарии и Польше.

В ноябре 2002 года группа, которая с этого времени называется t.A.T.u., принимает участие в церемонии European Music Awards, представляя номинацию Best Dance Video и выступают с хитом All the Things She Said в прямом эфире. После этого события группа получила мировое признание.

Волкова и Катина представляли Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2003» в Риге, где заняли третье место.

Официально группа распалась в 2011 году, Волкова и Катина занялись сольными проектами.

Читайте также:

Потеря всех проектов в РФ, тюремный срок: как живет Александр Роднянский

От ссор с Мизулиной до доносов на коллег: что случилось с Инстасамкой

Погода в Москве на неделю 1–6 июля: холод сменят пекло и духота?