15 августа 2025 в 19:13

Лукашенко сообщил Трампу о дальнейшей работе по освобождению заключенных

Лукашенко не намерен прекращать работу по освобождению заключенных

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил американскому коллеге Дональду Трампу, что работа в плане освобождения заключенных не останавливается, сообщила ТАСС пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. Лидеры обсуждали текущую политическую ситуацию в ходе телефонного разговора 15 августа.

Что касается осужденных — разговор по этой теме состоял в том, что президент США поблагодарил главу белорусского государства за решения, принятые в отношении 16 человек. Наш президент в ответ сказал, что мы не останавливаемся и в этом направлении работали и работаем, — сказала она.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social рассказал, что целью звонка стало желание поблагодарить за освобождение заключенных. Они вышли из тюрем в начале июля. Президент отметил, что обсуждалось освобождение еще 1300 заключенных. Он добавил, что рассчитывает встретиться с Лукашенко в будущем.

Президент Белоруссии, в свою очередь, пригласил американского коллегу Дональда Трампа с семьей в Минск. По данным источника, Трамп принял приглашение.

