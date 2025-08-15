Лукашенко сделал Трампу неожиданное предложение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил американского коллегу Дональда Трампа с семьей в Минск, передает Telegram-канал «Пул Первого». Известно, что этот канал имеет непосредственное отношение к пресс-службе главы белорусского государства. По его данным, Трамп принял приглашение.

Лидеры двух стран рассмотрели вопросы, связанные с двусторонней повесткой, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину. Достигнута договоренность продолжить контакты, сказано в материале.

Ранее Трамп заявил, что провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. На своей странице в соцсети Truth Social хозяин Белого дома отметил, что обсудил с коллегой предстоящий саммит в Анкоридже и вопрос об освобождении 1300 заключенных.

До этого Лукашенко охарактеризовал Россию как гаранта безопасности для Минска. По словам главы белорусского государства, если бы в 2020 году обе страны не выстояли, то в настоящее время они бы оказались «лоб в лоб» со всем НАТО. Также президент обратил внимание, что Россия подставила Белоруссии плечо в сложное время.