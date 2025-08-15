Трамп рассказал, что он обсудил с Лукашенко Трамп заявил, что обсудил с Лукашенко освобождение 1300 заключенных

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко предстоящий саммит в Анкоридже и вопрос об освобождении 1300 заключенных, такая публикация появилась на его странице в соцсети Truth Social. Глава Белого дома назвал этот диалог замечательным.

Я провел замечательную беседу с высокоуважаемым президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Мы обсудили множество тем, включая визит президента [Владимира] Путина на Аляску, — написал Трамп.

Цель разговора, по словам Трампа, заключалась в том, чтобы поблагодарить белорусского лидера за освобождение 16 заключенных в начале июля. Стороны также обсудили возможность освобождения еще 1300 арестантов из тюрем республики. Президент США добавил, что рассчитывает встретиться с Лукашенко в будущем.

Ранее американский лидер заявил, что обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным возможные обмены территориями между РФ и Украиной в ходе саммита на Аляске. Однако, по словам американского лидера, решения по этому поводу будут принимать лишь Киев и Москва.

Встреча президентов России и США на Аляске начнется в 22:30 по московскому времени. Первой частью саммита станет беседа тет-а-тет с участием только глав государств и переводчиков. Главной темой встречи будет достижение долгосрочного урегулирования украинского кризиса. По итогам саммита запланирована совместная пресс-конференция президентов.