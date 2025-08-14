Известный российский певец выступит в Пхеньяне SHAMAN выступит на концерте в Пхеньяне в честь Дня освобождения КНДР

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий по псевдонимом SHAMAN, примет участие в праздничном концерте в Пхеньяне, приуроченном ко Дню освобождения Кореи, сообщил он в эфире Первого канала. Артист отметил, что с нетерпением ждет этого события. Он также добавил, что перед репетицией концерта ему и его коллективу организуют экскурсию по столице КНДР.

15 числа у нас состоится выступление. Так что ждем с нетерпением этого, — поделился музыкант.

Ранее стало известно, что торжества, приуроченные к дню освобождения Корейского полуострова, пройдут 15 августа. В эти дни в стране находится делегация Госдумы России во главе с председателем Вячеславом Володиным. Певец SHAMAN будет представлять в Пхеньяне современную российскую культуру.

До этого музыкальный продюсер и композитор Игорь Крутой оценил песню «Прямо по сердцу», с которой SHAMAN представит Россию на конкурсе «Интервидение-25». Он назвал композицию добротной и отметил, что она позволит артисту раскрыть свои вокальные навыки и ярко выступить.