Известный продюсер похвалил песню SHAMAN для «Интервидения» Крутой назвал добротной песню «Прямо по сердцу» для SHAMAN на «Интервидении»

Музыкальный продюсер и композитор Игорь Крутой назвал добротной песню «Прямо по сердцу», с которой певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение». По его словам, она даст артисту возможность продемонстрировать свои вокальные данные.

Любой конкурс, любой музыкальный проект, если он будет давать звезд, давать хиты — это только в плюс. Песня российского участника Shaman — добротная песня, дает возможность показать вокал и успешно выступить на конкурсе, — поделился Крутой.

Ранее SHAMAN рассказал о деталях своего выступления на «Интервидении-2025». Он сообщил, что исполнит песню, написанную Максимом Фадеевым, а сам продюсер выступит в качестве бэк-вокалиста. Конкурс пройдет 20 сентября в Москве. Номер SHAMAN уже называют одной из самых ярких интриг музыкального вечера.

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года в Москве с участием 20 стран, включая США, Китай, страны Ближнего Востока и СНГ. Мероприятие обещает стать одним из главных музыкальных событий года, а выступление SHAMAN с «невидимым» участием Фадеева — одним из самых обсуждаемых номеров программы.