Легендарный российский продюсер споет с SHAMAN на «Интервидении» Максим Фадеев исполнит совместную песню с SHAMAN на конкурсе «Интервидение»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) раскрыл детали своего выступления на международном конкурсе «Интервидение». В интервью Пятому каналу артист сообщил, что исполнит песню, написанную Максимом Фадеевым, причем сам продюсер примет участие в номере в качестве бэк-вокалиста.

Композиция для российского представителя создана Фадеевым, известным по работе с Глюк'oZой, SEREBRO, Юлией Савичевой и другими звездами. Как пояснил SHAMAN, его выступление можно считать своеобразным дуэтом с легендарным продюсером.

В проигрышах в этой песни есть бэк-вокал, и в нем поет сам Максим Фадеев. Так что фактически можно сказать, это в каком-то смысле слова наш дуэт, — рассказал артист.

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года в Москве с участием 20 стран, включая США, Китай, страны Ближнего Востока и СНГ. Мероприятие обещает стать одним из главных музыкальных событий года, а выступление SHAMAN с «невидимым» участием Фадеева — одним из самых обсуждаемых номеров программы.

Ранее стало известно, что Дронов сообщил о прекращении участия в этно-опере «Князь Владимир». По словам звезды, причиной стал его плотный гастрольный график. Артист обратил внимание, что он также готовится к конкурсу «Интервидение-2025». Свое решение певец назвал не только совершенно оправданным, но и разумным. Его в проекте заменит хореограф Даниил Благов.