Мошенники собирают материалы для военного клипа от имени SHAMAN

Неизвестные начали собирать материалы для видеоклипа о российских военных от имени певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Об этом сам артист написал в Telegram-канале. Дронов назвал произошедшее провокацией.

Внимание! Фейк и провокация! Я не собираю материалы для видеоклипа о российских военных, — написал певец.

SHAMAN подчеркнул, что неизвестные создали специальный сайт для сбора денег. Он призвал ничего не присылать на указанный адрес и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее стало известно, что Дронов сообщил о прекращении участия в этно-опере «Князь Владимир». По словам звезды, причиной стал его плотный гастрольный график. Артист обратил внимание, что он также готовится к конкурсу «Интервидение 2025». Свое решение певец назвал не только совершенно оправданным, но и разумным. Его в проекте заменит хореограф Даниил Благов.

До этого SHAMAN признался, что мечтает спеть в открытом космосе. По словам исполнителя хита «Я русский», осуществление этой задумки, безусловно, требует тщательной подготовки. Однако при этом звезда не исключает, что его мечта может сбыться.