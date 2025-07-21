SHAMAN прекратил участие в опере «Князь Владимир» из-за двух причин SHAMAN прекратил участие в опере «Князь Владимир» на фоне плотного графика

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) сообщил о прекращении участия в этно-опере «Князь Владимир». По словам звезды, которые приводит ТАСС, причиной стал его плотный гастрольный график. Артист обратил внимание, что он также готовится к конкурсу «Интервидение 2025». Свое решение Дронов назвал не только совершенно оправданным, но и разумным. Его в проекте заменит хореограф Даниил Благов.

Мой плотный гастрольный график не позволяет совмещать выступления в рамках моей сольной концертной деятельности с гастролями этно-оперы «Князь Владимир», — отметил исполнитель.

До этого SHAMAN признался, что мечтает спеть в открытом космосе. По словам исполнителя хита «Я русский», осуществление этой задумки, безусловно, требует тщательной подготовки. Однако при этом звезда не исключает, что его мечта может сбыться.

Ранее Дронов опубликовал клип на композицию «Прямо по сердцу», которую намерен исполнить на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Артист отметил, что осознает историческую миссию своего грядущего выступления.