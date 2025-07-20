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20 июля 2025 в 17:54

«Стоим у истоков большого события»: SHAMAN о своей миссии на «Интервидении»

SHAMAN заявил, что осознает свою ответственность за стандарты «Интервидения»

SHAMAN SHAMAN Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) опубликовал в своем Telegram-канале клип на композицию «Прямо по сердцу», которую намерен исполнить на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Артист отметил, что осознает историческую миссию своего грядущего выступления.

По сути, мы сейчас задаем стандарты нового музыкального состязания — от того, как мы его проведем первый раз, будет зависеть, каким конкурс станет в будущем. Мы все стоим у истоков большого события, которое должно связать культуры разных стран и стать доброй традицией, — написал он.

Ранее певец Прохор Шаляпин выразил мнение в интервью NEWS.ru, что SHAMAN не следовало бы участвовать в конкурсе «Интервидение», потому что у него и так есть популярность и деньги. В конкурсе, который призван заменить «Евровидение» и пройдет уже в сентябре, по мнению Шаляпина, лучше задействовать молодые таланты, только начинающие путь в музыкальной индустрии.

До этого Дима Билан заявил, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» воссоздали в России в том числе для появления собственной культурной плоскости. По его словам, мероприятие принесет обмен опытом между артистами.

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Ярослав Дронов
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