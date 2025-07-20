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20 июля 2025 в 18:36

SHAMAN назвал свою «космическую» мечту

SHAMAN признался, что мечтает спеть в открытом космосе

Певец SHAMAN Певец SHAMAN Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) на VK Fest 2025 признался, что мечтает спеть в открытом космосе. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, осуществление этой задумки безусловно требует тщательной подготовки. Однако звезда не исключает, что его мечта может сбыться.

Хотя моя мечта — спеть во открытом космосе, но это, понимаете, достаточно серьезная подготовка, в первую очередь. Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь это случится. Кто знает, — отметил исполнитель.

Также SHAMAN раскрыл, чье мнение из артистов ему важно. Исполнитель назвал Григория Лепса лучшим другом и заявил, что прислушивается к его советам.

Российская телеведущая Ольга Бузова на VK Fest 2025 призналась, что в школе у нее была одна проблема — грамматика. По словам певицы, несмотря на это, свои соцсети она ведет самостоятельно, и это многих удивляет.

Ранее SHAMAN опубликовал в Сети клип на композицию «Прямо по сердцу», которую намерен исполнить на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Артист отметил, что осознает историческую миссию своего грядущего выступления.

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