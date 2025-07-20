Бузова призналась, что в школе у нее была одна проблема

Бузова призналась, что в школе у нее была одна проблема Бузова рассказала, что в школе у нее были проблемы с грамматикой

Российская телеведущая Ольга Бузова на VK Fest 2025 призналась, что в школе у нее была одна проблема — грамматика. По словам певицы, которые приводит корреспондент NEWS.ru, несмотря на это весь свой контент в соцсетях она создает сама, это многих удивляет.

У меня с грамматикой была проблема, конечно. Но в плане изложить свои мысли на бумаге — у меня очень красивый слог. И, собственно говоря, все социальные сети я веду самостоятельно, что всегда всех удивляет, — призналась звезда.

При этом, как отметила телеведущая, когда она поступала в СПбГУ, то набрала «5» по литературе, «5» — по географии и «4» — по высшей математике. Тогда ей попалось сочинение на тему «Тварь ли я дрожащая или право имею», вспомнила Бузова и подчеркнула, что любит Достоевского.

До этого продюсер Сергей Дворцов раскрыл финансовые запросы Бузовой. По его данным, за каждый концерт певица получает не менее 2,5 млн рублей. Дворцов отметил высокую востребованность артистки, которую приглашают как на частные корпоративы, так и на масштабные городские мероприятия.