04 декабря 2025 в 17:37

Мизулина назвала причину отмены концерта SHAMAN в Белгороде

Мизулина: ВСУ планировали ударить во время концерта SHAMAN в Белгороде

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
ВСУ планировали нанести ракетный удар по месту проведения концерта певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), сообщила его супруга — глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале. По ее словам, на выступление было продано более двух тысяч билетов.

ВСУ планировали ударить по площадке в момент исполнения на сцене гимна России. Слава Богу, что благодаря работе местных властей, МЧС России и Минобороны удалось избежать трагедии. Ведь билеты на два концерта были полностью проданы, а это свыше двух тысяч человек, — написала она.

По ее словам, когда они узнали об этом, то поехали прямо к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. На встрече SHAMAN предложил завершить поездку на позитивной ноте. Для этого он посетил семью участника СВО.

Накануне, 3 декабря, SHAMAN пояснил, что концерты пришлось отменить из-за готовившихся провокаций со стороны ВСУ. Он принес извинения зрителям и попросил сдать билеты на свои выступления по месту их приобретения. Певец пообещал, что средства будут возвращены в полном объеме.

