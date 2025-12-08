В ГД ответили Мизулиной на слова о бойкоте детей из-за блокировки Roblox Депутат Матвейчев назвал некорректными слова Мизулиной о блокировке Roblox

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина некорректно высказалась о статистике детей, которые якобы хотят покинуть Россию из-за блокировки игры Roblox, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. По его словам, подавляющее большинство подростков не пользуется платформами, к которым был ограничен доступ.

Данные [Екатерины Мизулиной] некорректны. Нет такой статистики о «каждом втором ребенке». Более того, 80% детей вообще не пользуются этими платформами. А из тех, кто пользуется, тоже не все так настроены [покинуть Россию из-за ограничений РКН], — высказался Матвейчев.

Ранее Мизулина заявила, что после блокировок популярных онлайн-платформ Роскомнадзором почти каждый второй ребенок задумывается о переезде из России. Среди них, по ее словам, есть и дети до 16 лет, которые с гордостью носят российские флаги.

До этого Роскомнадзор ввел ограничения на доступ к игровой платформе Roblox. Это решение было принято из-за обнаружения контента, содержащего признаки пропаганды экстремизма, терроризма и призывов к насилию.