В приграничном регионе отменили концерты SHAMAN

Два концерта российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) отменили в Белгороде по техническим причинам, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. Артист должен был выступить 3 и 4 декабря в ДК «Энергомаш». Сам Дронов в своем Telegram-канале отметил, что отмена концертов связана с активностью ВСУ.

Друзья, хочу вас проинформировать, что в ближайшие три дня ДК «Энергомаш» в Белгороде будет закрыт по техническим причинам. Запланированные мероприятия отменены. О дальнейшем режиме работы сообщу дополнительно, — написал Демидов.

В свою очередь SHAMAN пояснил, что концерты пришлось отменить из-за готовившихся провокаций со стороны украинских войск. Он принес извинения зрителям и попросил сдать билеты на свои выступления по месту их приобретения. Певец пообещал, что средства будут возвращены в полном объеме.

Безопасность людей превыше всего! Белгород как прифронтовая территория постоянно подвергается обстрелам с вражеской стороны. Обещаю вам, что мы обязательно еще встретимся и споем вместе, — заключил артист.

