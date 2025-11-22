«Сразу узнаешь»: Лепс объяснил феномен SHAMAN

Феномен популярности певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) связан с его уникальным голосом и профессиональным подходом, заявил народный артист России Григорий Лепс в преддверии концерта «30 лет на сцене». По словам музыканта, артист обладает ярким тембром и умеет сохранять голосовые связки, что выгодно отличает его от многих представителей эстрады, передает корреспондент NEWS.ru.

SHAMAN, в чем его уникальность? Великолепные голосовые данные. Он сохраняет свои голосовые связки, он их не рвет, как это делали мы в молодости, — отметил Лепс.

Артист подчеркнул, что SHAMAN учился вокалу профессионально и благодаря этому всегда «очень красиво звучит». Лепс также добавил, что в эстраде ключевыми остаются тембр и харизма, а у Дронова они ярко выражены: слушатели моментально узнают его исполнение по первым секундам песни.

Когда начинается произведение, люди сразу слышат, что это поет Ярослав, — добавил Лепс.

Ранее SHAMAN заявил, что считает лучшей исполнительницей этого года Татьяну Куртукову, чья композиция «Матушка-земля» пользуется огромной популярностью. При этом в мужском вокале его выбор оказался еще более категоричным — лучшим певцом двух десятилетий он назвал Лепса.