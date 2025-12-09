Очевидцы сообщили о прогремевших взрывах над Воронежем

Очевидцы сообщили о прогремевших взрывах над Воронежем SHOT: в небе над Воронежем слышны взрывы, работает система ПВО

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Воронеже прогремела серия мощных взрывов. По данным канала, предположительной причиной является работа систем ПВО. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

Канал добавил, что в городе также объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов БПЛА. Местные жители рассказали SHOT, что из-за взрывов во многих домах вибрировали стекла.

Ранее ПВО сбила четыре БПЛА в трех районах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

До этого в Волгограде обломки БПЛА рухнули на дома. Местные власти организовали пункт временного размещения для жителей двух домов, поврежденных при падении обломков сбитых беспилотников. ПВР появился в школе № 3. Жильцам предоставлялись спальные места и горячее питание.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки беспилотного летательного аппарата, летевшего на столицу. Всего примерно за шесть часов Москву попытались атаковать 10 дронов.