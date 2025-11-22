Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 21:11

SHAMAN высказался об иностранном псевдониме

SHAMAN: псевдоним написан на латинице ради мировой аудитории

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на сцене Большого Кремлевского дворца во время сольного концерта «30 лет на сцене» Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на сцене Большого Кремлевского дворца во время сольного концерта «30 лет на сцене» Фото: NEWS.ru
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) признался во время своего праздничного концерта «30 лет на сцене», что использует написанный латиницей псевдоним, чтобы его могли понять во всем мире, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, это помогает русскоязычной музыке достигать международной аудитории.

Мой псевдоним написан не на английском, а латиницей. Это древняя буквенная письменность, понятная практически в каждом уголке мира. А моя мечта — чтобы песни на русском языке пели, слушали и любили во всем мире, — признался артист.

SHAMAN подчеркнул, что интернет сыграл ключевую роль в его популярности, а использование латиницы помогло быстрее привлечь внимание международной аудитории.

И самое главное — я вначале раскручивался благодаря интернету. А там, как вы знаете, практически все написано именно латиницей. В том числе и аккаунты моих любимых и родных хейтеров, — заключил певец.

Ранее SHAMAN назвал Татьяну Куртукову лучшей исполнительницей года за композицию «Матушка-земля». При этом лучшим певцом двух последних десятилетий, по мнению артиста, оказался Григорий Лепс.
