Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время пресс-подхода перед началом концерта-спектакля «30 лет на сцене», посвященного творческому пути SHAMAN, в Государственном Кремлевском дворце

SHAMAN и Мизулина с кольцами и двойниками: кадры сольного концерта в Кремле

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выступил с сольным концертом по случаю 30-летия творческой деятельности в Государственном Кремлевском дворце. Мероприятие посетила будущая супруга артиста, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Концерт Дронова приурочен ко дню рождения, который он отмечает сегодня, 22 ноября. На сцене звучат его наиболее известные песни, включая «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Моя Россия», «Мы» и другие композиции.

Перед концертом SHAMAN и Мизулина встретились со своими двойниками. Блогеры Sorokin и Mint Lilu пошутили над журналистами, что звездная пара, подошедшая к ним, на самом деле ненастоящая. Однако Дронов предложил действенный способ проверить, кто на самом деле является пародией: он и Мизулина продемонстрировали помолвочные кольца.

SHAMAN начал выступать на сцене, когда ему было всего четыре года. Будучи участником вокально-эстрадного коллектива «Ассорти», юный артист уже тогда ездил на гастроли и выходил на площадки разного уровня — от городских и региональных концертов до всероссийских и международных конкурсов.

Писать собственные композиции Дронов начал в 15 лет. Сейчас у него уже сформировалась серьезная музыкальная база: артист получил три профильных образования, одно из которых — в Российской академии музыки имени Гнесиных, а также накопил большой сценический опыт и занялся самостоятельным продюсированием своих проектов.

