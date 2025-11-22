Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 20:03

SHAMAN и Мизулина с кольцами и двойниками: кадры сольного концерта в Кремле

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время пресс-подхода перед началом концерта-спектакля «30 лет на сцене», посвященного творческому пути SHAMAN, в Государственном Кремлевском дворце Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время пресс-подхода перед началом концерта-спектакля «30 лет на сцене», посвященного творческому пути SHAMAN, в Государственном Кремлевском дворце Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выступил с сольным концертом по случаю 30-летия творческой деятельности в Государственном Кремлевском дворце. Мероприятие посетила будущая супруга артиста, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Концерт Дронова приурочен ко дню рождения, который он отмечает сегодня, 22 ноября. На сцене звучат его наиболее известные песни, включая «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Моя Россия», «Мы» и другие композиции.

Перед концертом SHAMAN и Мизулина встретились со своими двойниками. Блогеры Sorokin и Mint Lilu пошутили над журналистами, что звездная пара, подошедшая к ним, на самом деле ненастоящая. Однако Дронов предложил действенный способ проверить, кто на самом деле является пародией: он и Мизулина продемонстрировали помолвочные кольца.

SHAMAN начал выступать на сцене, когда ему было всего четыре года. Будучи участником вокально-эстрадного коллектива «Ассорти», юный артист уже тогда ездил на гастроли и выходил на площадки разного уровня — от городских и региональных концертов до всероссийских и международных конкурсов.

Писать собственные композиции Дронов начал в 15 лет. Сейчас у него уже сформировалась серьезная музыкальная база: артист получил три профильных образования, одно из которых — в Российской академии музыки имени Гнесиных, а также накопил большой сценический опыт и занялся самостоятельным продюсированием своих проектов.

Блогер, музыкант Никита Сорокин (слева), певец SHAMAN (справа) и его супруга, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина (вторая справа) во время фотосессии перед началом концерта «30 лет на сцене» в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Блогер, музыкант Никита Сорокин (слева), певец SHAMAN (справа) и его супруга, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина (вторая справа) во время фотосессии перед началом концерта «30 лет на сцене» в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время пресс-подхода перед началом концерта-спектакля «30 лет на сцене», посвященного творческому пути SHAMAN, в Государственном Кремлевском дворце
Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время пресс-подхода перед началом концерта-спектакля «30 лет на сцене», посвященного творческому пути SHAMAN, в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Певец Григорий Лепс во время пресс-подхода перед началом концерта-спектакля «30 лет на сцене», посвященного творческому пути SHAMAN, в Государственном Кремлевском дворце
Певец Григорий Лепс во время пресс-подхода перед началом концерта-спектакля «30 лет на сцене», посвященного творческому пути SHAMAN, в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Певец Никита Осин во время интервью перед началом концерта Ярослава Дронова (SHAMAN) «30 лет на сцене» в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Певец Никита Осин во время интервью перед началом концерта Ярослава Дронова (SHAMAN) «30 лет на сцене» в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта «30 лет на сцене» в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта «30 лет на сцене» в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Певцы Ярослав Дронов (SHAMAN) и Григорий Лепс (слева направо) во время концерта-спектакля «30 лет на сцене», посвященного творческому пути SHAMAN, в Государственном Кремлевском дворце
Певцы Ярослав Дронов (SHAMAN) и Григорий Лепс (слева направо) во время концерта-спектакля «30 лет на сцене», посвященного творческому пути SHAMAN, в Государственном Кремлевском дворце
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта «30 лет на сцене» в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта «30 лет на сцене» в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Певец Shaman (Ярослав Дронов) и его супруга, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина во время концерта «30 лет на сцене», посвященного творческому пути певца Ярослава Дронова в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Певец Shaman (Ярослав Дронов) и его супруга, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина во время концерта «30 лет на сцене», посвященного творческому пути певца Ярослава Дронова в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
