22 ноября 2025 в 19:24

SHAMAN и Мизулина встретились со своими двойниками в Кремле

Блогер, музыкант Никита Сорокин (слева), певец SHAMAN (справа) и его супруга, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина (вторая справа) во время фотосессии перед началом концерта «30 лет на сцене» в Государственном Кремлевском дворце в Москве Блогер, музыкант Никита Сорокин (слева), певец SHAMAN (справа) и его супруга, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина (вторая справа) во время фотосессии перед началом концерта «30 лет на сцене» в Государственном Кремлевском дворце в Москве Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Перед концертом певца SHAMAN (Ярослав Дронов) в Кремле, посвященном 30-летию его творческой деятельности, артист и его супруга, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, встретились со своими двойниками, передает корреспондент NEWS.ru. Блогеры Sorokin и Mint Lilu представили пародийный образ звездной пары и даже успели пообщаться с журналистами.

Блогеры в шутку заявили, что SHAMAN и Мизулина, подошедшие к репортерам, на самом деле ненастоящие. Однако Дронов предложил действенный способ проверить, кто на самом деле является пародией. Он и Мизулина продемонстрировали помолвочные кольца.

Единственный способ проверить, кто из нас двойник, это посмотреть на наши правые руки, на безымянные пальцы. Обратите внимание, у нас есть два колечка, — заявил певец.

Ранее SHAMAN сообщил, что его бракосочетание с Мизулиной пройдет в формате камерного мероприятия. По словам артиста, торжественная церемония будет организована исключительно для узкого круга близких друзей. На мероприятии не предполагается присутствия представителей СМИ.

