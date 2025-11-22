Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 19:34

«Сенсации не ждите»: SHAMAN поделился подробностями бракосочетания

SHAMAN заявил о проведении церемонии бракосочетания в 2026 году

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и его супруга, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, во время фотосессии перед началом концерта «30 лет на сцене» в Государственном Кремлевском дворце в Москве Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и его супруга, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, во время фотосессии перед началом концерта «30 лет на сцене» в Государственном Кремлевском дворце в Москве Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) заявил, что торжественная церемония по случаю свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной состоится в следующем году без публичной огласки, передает корреспондент NEWS.ru. Артист подчеркнул перед своим праздничным концертом «30 лет на сцене», что мероприятие пройдет в узком кругу близких людей без участия прессы и фотосъемки.

Мы не планируем делать шумную свадьбу. Я думаю, это в следующем году. Мы думаем, какое-то закрытое помещение, где будут самые близкие люди. Мы посидим без гулянок, без СМИ, без фотокамер, без телефонов. Это будет очень тесная атмосфера. Поэтому, что касается свадьбы и какого-то резонанса — сенсации не ждите, — сказал артист.

Супруга певца, отвечая на вопрос, примеряла ли она уже свадебное платье, ответила, что времена сейчас сложные, поэтому паре не до пышных торжеств. Мизулина напомнила, что в настоящий момент на фронте гибнут российские солдаты, поэтому мероприятие пройдет тихо.

Не та ситуация, чтобы широко отмечать какие-либо праздники. Мы так решили, что сейчас просто не то время. Понимаете, что люди гибнут, ребята наши гибнут на фронте, поэтому тихо, спокойно, дома отметим, — сказала Мизулина.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что певец SHAMAN повторно не будет выступать на конкурсе «Интервидение». Он отметил, что в стране достаточно одаренных артистов.

SHAMAN
Екатерина Мизулина
свадьбы
церемонии
Артур Лебедев
А. Лебедев
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер личный модельер принцессы Дианы
Россиянка выдумала дочь и обманула моряка на почти миллион рублей
Гранд-канал в Венеции «позеленел» от вида Греты Тунберг
SHAMAN и Мизулина с кольцами и двойниками: кадры сольного концерта в Кремле
Военный бунт в Киеве, «Пугачева» в розыске, Украина в огне: что дальше
Обратный отсчет пошел: США дали Зеленскому срок — что он выберет?
«Представляете угрозу»: народному артисту России отказали в шенгенской визе
Евросоюз решил перекроить мирный план Трампа по Украине
Онколог оценил возможные последствия операции Алдонина
Российские СМИ не пустили на пресс-конференцию одного европейского лидера
Стали известны подробности борьбы Алдонина с тяжелой болезнью
«Сенсации не ждите»: SHAMAN поделился подробностями бракосочетания
В России пропали лекарства от диабета? Что известно, куда они делись
Стало известно, какие пункты плана США по Украине Европа хочет «исправить»
Стало известно, как США хотят обсудить с Россией мирный план
SHAMAN и Мизулина встретились со своими двойниками в Кремле
Российская ПВО перехватила девять дронов ВСУ за шесть часов
Депутат Колесник назвал митинг в Киеве антимайданом
«Большая вероятность»: россиянам рассказали о погоде в новогоднюю ночь
Бюджетное утепление дачи для уютной зимы без переплат и своими руками
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.