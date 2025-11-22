«Сенсации не ждите»: SHAMAN поделился подробностями бракосочетания

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и его супруга, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, во время фотосессии перед началом концерта «30 лет на сцене» в Государственном Кремлевском дворце в Москве

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) заявил, что торжественная церемония по случаю свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной состоится в следующем году без публичной огласки, передает корреспондент NEWS.ru. Артист подчеркнул перед своим праздничным концертом «30 лет на сцене», что мероприятие пройдет в узком кругу близких людей без участия прессы и фотосъемки.

Мы не планируем делать шумную свадьбу. Я думаю, это в следующем году. Мы думаем, какое-то закрытое помещение, где будут самые близкие люди. Мы посидим без гулянок, без СМИ, без фотокамер, без телефонов. Это будет очень тесная атмосфера. Поэтому, что касается свадьбы и какого-то резонанса — сенсации не ждите, — сказал артист.

Супруга певца, отвечая на вопрос, примеряла ли она уже свадебное платье, ответила, что времена сейчас сложные, поэтому паре не до пышных торжеств. Мизулина напомнила, что в настоящий момент на фронте гибнут российские солдаты, поэтому мероприятие пройдет тихо.

Не та ситуация, чтобы широко отмечать какие-либо праздники. Мы так решили, что сейчас просто не то время. Понимаете, что люди гибнут, ребята наши гибнут на фронте, поэтому тихо, спокойно, дома отметим, — сказала Мизулина.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что певец SHAMAN повторно не будет выступать на конкурсе «Интервидение». Он отметил, что в стране достаточно одаренных артистов.