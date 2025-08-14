Известный российский певец прибыл на территорию КНДР ЦТАК: певец SHAMAN прибыл в КНДР на празднования освобождения Кореи

Известный российский исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) посетил Пхеньян в составе официальной делегации РФ, приуроченной к 80-летию освобождения Кореи от японской оккупации. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, группа во главе с заместителем министра культуры Андреем Малышевым прибыла в страну 14 августа.

Мероприятия, посвященные исторической дате, пройдут 15 августа — в день, когда в 1945 году Корейский полуостров был освобожден от колониального господства. В этот же период в КНДР находится делегация Госдумы РФ во главе с председателем Вячеславом Володиным.

SHAMAN, получивший известность благодаря патриотическим композициям, представляет в Пхеньяне современную российскую культуру. Этот визит проходит на фоне активизации двустороннего сотрудничества России и КНДР в различных сферах.

Ранее председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил поддержку со стороны Северной Кореи действий России, включая специальную военную операцию. Беседа двух политиков прошла в товарищеской атмосфере. Путин поздравил коллегу с предстоящей годовщиной освобождения Корейского полуострова.