Ким Чен Ын заверил Путина в полной поддержке России Ким Чен Ын гарантировал Путину поддержку России в ходе СВО

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил поддержку со стороны Северной Кореи действий России, включая специальную военную операцию. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что беседа прошла в товарищеской атмосфере.

Лидер КНДР заявил о верности духу договора между двумя странами и готовности и впредь поддерживать все меры российского руководства. Путин поздравил коллегу с предстоящей годовщиной освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства (15 августа).

Товарищ Ким Чен Ын <…> подчеркнул, что 15 августа в КНДР вспоминают героические подвиги, совершенные солдатами и офицерами Красной Армии как подлинный образец настоящего интернационализма, — говорится в публикации агентства.

Ранее Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.