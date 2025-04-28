Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в разгроме ВСУ под Курском

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.

Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой. Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, — подчеркнул Путин.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что памятник бойцам из КНДР, участвовавшим в операции по освобождению Курской области от украинских формирований, скоро установят в Пхеньяне. По его словам, к могилам будут возложены цветы.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, как Северная Корея поддержала Россию в освобождении Курской области. По его словам, КНДР выполнила условия договора о взаимопомощи, активно участвуя в боевых операциях: их подвиг должен стать сигналом против неонацизма. Также Водолацкий отметил мужество российских бойцов и добровольцев, включая бригаду «Ветераны» и 11-ю гвардейскую десантную бригаду.