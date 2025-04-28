В Пхеньяне поставят памятник военным из КНДР, побывавшим в Курской области Ким Чен Ын: в КНДР установят памятник участникам операции в Курской области

Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

Ким Чен Ын

Памятник бойцам из КНДР, участвовавшим в операции по освобождению Курской области от украинских формирований, скоро установят в Пхеньяне, заявил лидер страны Ким Чен Ын. По его словам, к могилам будут возложены цветы, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Боевой дух и доблесть воинов, которые продемонстрировали великое имя и славу победителя, вечно будут сиять на высоком пьедестале уважения и чести из поколения в поколение, — указал глава государства

Ким Чен Ын, отметил, что предстоит принять «важные государственные меры» для «особого уважения» и заботы о семьях бойцов. Других деталей он не раскрыл.

Ранее первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, как Северная Корея поддержала Россию в освобождении Курской области. По его словам, КНДР выполнила условия договора о взаимопомощи, активно участвуя в боевых операциях: их подвиг должен стать сигналом против неонацизма. Также Водолацкий отметил мужество российских бойцов и добровольцев, включая бригаду «Ветераны» и 11-ю гвардейскую десантную бригаду.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что Россия будет мстить за убитых и замученных мирных жителей Курской области. Парламентарий также напомнил, что с самого начала военной спецоперации выступал за создание зоны безопасности вдоль границ. Однако теперь, считает он, ею должна стать вся Украина.