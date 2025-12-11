Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 14:35

Самолет Пашиняна приземлился в Москве после атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Telegram-канале сообщил, что прибыл в Москву. У него запланированы встреча с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным и заседание Евразийского межправительственного совета.

Я прибыл в Москву, Россия, с рабочим визитом, — написал Пашинян.

Утром 11 декабря самолет Пашиняна не смог сесть в Москве из‑за закрытого воздушного пространства и ушел на запасной аэродром. Борт премьера на протяжении почти часа кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но так и не получил его. Лайнер отправили в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитых БПЛА в небе над столицей.

На фоне визита Пашиняна в Москве у здания посольства Армении прошел митинг. Собравшиеся, среди которых были священнослужители, общественные деятели и участники СВО, выступили против решений властей республики, касающихся задержания священнослужителей и предпринимателя Самвела Карапетяна. Протестующие утверждали, что политика Пашиняна и его правительства приводит к расколу в обществе и ухудшению условий жизни граждан.

