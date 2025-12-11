Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 13:17

ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву

Собянин: средства ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Средства ПВО сбили еще два летевших на Москву беспилотника ВСУ, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Один из них был уничтожен в 12:59, второй — в 13:03.

Один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны, — написал Собянин.

Ранее Собянин заявил, что три украинских БПЛА попытались утром атаковать территорию Москвы. Он отметил, что силы ПВО сбили воздушные цели. Последствия на земле не уточнялись.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили 287 беспилотников ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 118. По 40 беспилотников сбито в Калужской и Московской областях, 27 — в Тульской области, 19 — в Новгородской области, 11 — в Ярославской области.

Тем временем в Telegram-канале «Архангел спецназа» сообщалось, что с приближением новогодних праздников и увеличением разговоров о мире ВСУ будут интенсивнее атаковать гражданские объекты. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

