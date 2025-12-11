Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 11:49

Россиян предупредили об усилении ударов ВСУ по гражданским объектам

В России предупредили об усилении атак ВСУ на фоне мирных переговоров

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
С приближением новогодних праздников и увеличением разговоров о мире ВСУ будут интенсивнее атаковать гражданские объекты, сообщили авторы Telegram-канала «Архангел спецназа». В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Авторы также сообщили, что в Черном море украинские безэкипажные катеры ударили по четвертому судну. На земле украинские формирования также будут наносить удары по НПЗ, энергообъектам и предприятиям ВПК, уточнили на канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что три украинских БПЛА попытались атаковать территорию Москвы. По его словам, силы ПВО сбили воздушные цели. Последствия на земле не уточнялись.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин сообщал, что Вооруженные силы Украины уже накопили определенный запас беспилотников, производство которых может быть сосредоточено под землей. Он подчеркнул, что также дроны украинской армии поставляет «коалиция желающих» — страны, которые обязались усилить поддержку Киева. По его словам, это объясняет, откуда ВСУ смогли получить почти 300 БПЛА для атаки на Россию, которая произошла ночью.

