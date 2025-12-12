Победитель «Евровидения-2024» отказался от своего призового трофея

Победитель конкурса «Евровидение-2024», швейцарский певец Nemo, публично отказался от своего призового трофея, написав об этом в своих социальных сетях. Этот шаг стал актом протеста против решения Европейского вещательного союза допустить Израиль к участию в конкурсе 2026 года.

В прошлом году я выиграл «Евровидение» и получил за это трофей. И хотя я безмерно благодарен сообществу, связанному с этим конкурсом <…>, сегодня я больше не считаю, что этот трофей должен стоять на моей полке, — написал Nemo.

Певец указал, что участие Израиля, по его мнению, противоречит заявленным идеалам «Евровидения», таким как единство и достоинство для всех. Он сослался на заключение международной комиссии ООН.

Ранее Европейский вещательный союз отклонил призывы исключить Израиль из конкурса. Это уже вызвало волну бойкота со стороны ряда европейских телекомпаний и стран. Так, Словения, Ирландия, Испания и Нидерланды уже отказались от участия в конкурсе. Бельгия и Португалия рассматривают такую возможность. Представители стран обратили внимание, что действия Израиля в секторе Газа вызывают страдания мирного населения, а в самом еврейском государстве подавляется свобода слова.