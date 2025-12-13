Продюсер назвал причину, по которой Израиль не исключат из Евровидения Продюсер Бабичев: Израиль не исключат из Евровидения из-за его спонсорства

Израиль останется в списке участников Евровидения, несмотря на то, что от конкурса уже отказалось несколько стран, поскольку крупный бренд из Тель-Авива является главным спонсором шоу 2026 года, рассказал NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев. По мнению эксперта, организаторы хотят избежать финансовых рисков, и осталось слишком мало времени, чтобы найти другой бренд и договориться на похожих условиях.

Основной спонсор вкладывает большие деньги в конкурс. Исключить Израиль равно лишиться солидной финансовой поддержки, да такой, что проведение самого конкурса может оказаться под вопросом, потому что проект останется без финансирования. И это за полгода до шоу, — рассказал Бабичев.

Ранее стало известно, что победитель конкурса «Евровидение-2024», швейцарский певец Nemo, публично отказался от своего призового трофея, написав об этом в своих социальных сетях. Этот шаг стал актом протеста против решения Европейского вещательного союза допустить Израиль к участию в конкурсе 2026 года.

До этого Словения отказалась от участия в Евровидении-2026 в Вене вслед за несколькими другими странами. Причиной стал допуск на конкурс Израиля. Тель-Авиву уже объявили бойкот Ирландия, Испания и Нидерланды. Бельгия и Португалия рассматривают такую возможность.