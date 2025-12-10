ТИЭФ'25
Мужской выбор: тарталетки «Казанова» — простой и пикантный хит стола!

Мужской выбор: тарталетки «Казанова» — простой и пикантный хит стола! Мужской выбор: тарталетки «Казанова» — простой и пикантный хит стола! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Тарталетки с пикантной сырно-чесночной начинкой — это классика жанра. Морковь придает закуске свежесть и легкий хруст, а чеснок обеспечивает яркий, насыщенный вкус, который делает закуску незабываемой.

Отварите 2 куриных яйца вкрутую, остудите, очистите. Возьмите 100 граммов твердого сыра и 1 сырую морковь. Натрите все три ингредиента (сыр, яйца и морковь) на средней терке. Переложите натертые компоненты в глубокую емкость.

Приготовьте заправку. Возьмите 2–3 зубчика чеснока (в зависимости от желаемой остроты) и пропустите их через пресс. Добавьте немного майонеза (2–3 столовые ложки) — начинка должна быть плотной, но не жидкой. Посолите и поперчите по вкусу, хотя сыр и майонез обычно дают достаточно соли. Тщательно перемешайте всю начинку до однородности.

Возьмите 10–12 песочных тарталеток и наполните их готовой смесью, формируя аккуратные горки.

Для свежести украсьте тарталетки веточкой петрушки или укропа. Для пикантности можно добавить сверху половинки маслин или оливок. Подавайте тарталетки охлажденными.

  • Совет: чтобы начинка выглядела более нарядно, не смешивайте морковь сразу с остальными ингредиентами, а используйте ее как первый, нижний слой в тарталетке, а сверху выложите сырно-яичную смесь.

Тарталетки с творожным сыром за 5 минут — ищите рецепт на нашем сайте.

