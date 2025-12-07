ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 12:05

Кулинарный фокус: готовим тарталетки с творожным сыром за 5 минут

Тарталетки за 5 минут: простой рецепт Тарталетки за 5 минут: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта закуска — просто чемпион по скорости и минимализму. Вам понадобится всего пять минут и три основных ингредиента, чтобы создать что-то невероятно нежное и красивое. Идеально, когда гости уже на пороге!

Возьмите 15–20 готовых тарталеток. Главный ингредиент: 200 граммов творожного сыра. Положите его в глубокую миску.

Добавьте мелко нарезанный небольшой пучок укропа и 1–2 зубчика чеснока, пропущенного через пресс (чеснок — опционально, но он делает вкус более ярким!). Сыр не солите. Если он слишком плотный, можете добавить одну столовую ложку сметаны или сливок для более кремовой текстуры.

Тщательно перемешайте сырную массу до однородности. Выложите ее в кондитерский мешок (или используйте обычный плотный пакет, срезав уголок) — так тарталетки будут выглядеть как из дорогого ресторана. Если нет мешка, просто используйте маленькую ложку, формируя аккуратную шапку. Наполните сырной массой каждую тарталетку.

А теперь украшение. Положите маслину или оливку в каждую тарталетку.

  • Совет: тарталетки наполняйте непосредственно перед приходом гостей, чтобы песочная основа оставалась максимально хрустящей.

Готовим простую и вкусную катламу на завтрак: идеальная татарская лепешка.

