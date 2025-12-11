Угроза ареста встала перед продюсером «Ласкового мая»

Следственные органы обратились в суд с ходатайством о заочном аресте продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина на фоне дела о мошенничестве. Однако оно было отозвано в тот же день, сообщил источник, знакомый с ситуацией РИА Новости.

Материал об аресте Разина поступил в суд в четверг, — указал информатор.

Информированный собеседник не уточнил причины, по которым было принято решение об отзыве документа. На данный момент дело Разина, находящегося за границей, продолжает расследоваться. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от позиции следствия и возможного повторного обращения в суд.

До этого сообщалось, что судебные приставы на протяжении длительного времени пытаются взыскать с Разина крупную финансовую задолженность. Общая сумма долга экс-продюсера группы «Ласковый май» превышает 5,2 млн рублей по договору займа, который не исполнялся более семи лет.

Ранее адвокат Асель Мухтарова-Казарновская рассказала, что следствие якобы предъявило обвинения Разину по делу о крупном мошенничестве. По ее словам, подозреваемый мог в течение нескольких лет использовать поддельный договор с автором песен Сергеем Кузнецовым для получения роялти с хитов.