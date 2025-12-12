Во время онлайн-выступления президента Украины Владимира Зеленского перед «коалицией желающих» произошел показательный эпизод, следует из опубликованной в его Telegram-канале видеозаписи. Представители Эстонии покинули свои места, а министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, судя по кадрам, был занят посторонним разговором.

Украинский лидер отчитался перед союзниками о переговорах с американцами по гарантиям безопасности. Однако внимание привлекла не столько его речь, сколько реакция некоторых слушателей.

В опубликованной записи трансляции видно, что кресла в виртуальном кабинете эстонской делегации оставались пустыми. В это же время польский дипломат, как заметили зрители, активно общался с кем-то вне кадра.

Ранее экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что поездка украинского президента в Лондон для встречи с европейскими лидерами стала полным провалом. Он считает, что Зеленский и его союзники по «коалиции желающих» не стремятся к завершению конфликта и отдаляются от мирных инициатив США.