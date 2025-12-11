Командование Вооруженных сил Украины рассматривает вопрос о расформировании отдельных иностранных легионов в составе своих Сухопутных войск, сообщил ТАСС источник в силовых структурах России. Иностранных наемников после этого планируется перевести в штурмовые подразделения.

Собеседник агентства рассказал, что данное обсуждение уже спровоцировало волну расторжений контрактов среди наемников. По его словам, эту информацию подтвердили и украинские источники.

Украинское командование обсуждает ликвидацию иностранных легионов в составе Сухопутных войск ВСУ, а личный состав планируют направлять в штурмовые войска, — отметил собеседник агентства.

Информацию о возможных переменах для иностранных добровольцев, как уточнил собеседник, также подтвердил украинский ресурс Deep State, связанный с военной разведкой. Планы переброски наемников на наиболее опасные участки фронта могут привести к дальнейшему сокращению их численности в рядах ВСУ.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец допустил, что решение о расформировании интернациональных легионов ВСУ — крайне неудачный ход, который спровоцирует массовый отток зарубежных наемников. По его словам, легионеры будут бежать, не желая погибать за ничтожные деньги.