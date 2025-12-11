Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 23:11

Иностранные легионы ВСУ могут расформировать

ТАСС: наемников ВСУ отправят в штурмовые подразделения

Фото: Shutterstock|FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Командование Вооруженных сил Украины рассматривает вопрос о расформировании отдельных иностранных легионов в составе своих Сухопутных войск, сообщил ТАСС источник в силовых структурах России. Иностранных наемников после этого планируется перевести в штурмовые подразделения.

Собеседник агентства рассказал, что данное обсуждение уже спровоцировало волну расторжений контрактов среди наемников. По его словам, эту информацию подтвердили и украинские источники.

Украинское командование обсуждает ликвидацию иностранных легионов в составе Сухопутных войск ВСУ, а личный состав планируют направлять в штурмовые войска, — отметил собеседник агентства.

Информацию о возможных переменах для иностранных добровольцев, как уточнил собеседник, также подтвердил украинский ресурс Deep State, связанный с военной разведкой. Планы переброски наемников на наиболее опасные участки фронта могут привести к дальнейшему сокращению их численности в рядах ВСУ.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец допустил, что решение о расформировании интернациональных легионов ВСУ — крайне неудачный ход, который спровоцирует массовый отток зарубежных наемников. По его словам, легионеры будут бежать, не желая погибать за ничтожные деньги.

ВСУ
наемники
штурмовики
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синяк на руке Трампа объяснили бытовыми причинами
Ельцин Центр закроет театр в Екатеринбурге после 10 лет работы
Угроза ареста встала перед продюсером «Ласкового мая»
Иностранные легионы ВСУ могут расформировать
Трамп ознакомился с мыслями Зеленского об урегулировании конфликта
Некоторым релокантам могут запретить жениться
Медведев иронично оценил слова Зеленского о референдуме
Онколог озвучил, что нельзя класть в продуктовую корзину
Disney и разработчик чат-бота ChatGPT заключили соглашение
В IIHF разъяснили ситуацию с выступлением российских юниоров на ЧМ-2026
Украине пообещали расплату за атаки на танкеры в Черном море
Путин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
Коммунальная авария «похоронила» легковушки в российском городе
В Белом доме рассказали о работе по мирному урегулированию на Украине
Десятки младенцев пострадали от детской смеси в США
Укравший почти миллиард рублей чиновник остался в тюрьме без рубашки
Пожилой музыкант объехал всю зону СВО и дал 200 концертов
Захарова предупредила ЕС о последствиях конфискации российских активов
Иностранца задержали в Сингапуре за домогательства к ребенку
Футбольные фанаты сожгли стадион из-за вылета команды из премьер-лиги
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.