11 декабря 2025 в 23:27

Ельцин Центр закроет театр в Екатеринбурге после 10 лет работы

Ельцин Центр закроет театральную платформу «В Центре» по экономическим причинам

Ельцин Центр Ельцин Центр Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
После 10 лет работы театральная платформа «В Центре» в Ельцин Центре готовится к закрытию, сообщил портал 66.ru. Причиной стало прекращение финансирования со стороны учредителя. Завершающими событиями в истории площадки станут новогодние спектакли.

Ельцин Центр принял решение отказаться от дальнейшего спонсирования проекта по экономическим соображениям. Авторы и руководители театральной платформы не имеют возможности самостоятельно поддерживать ее деятельность.

У нас было очень много прекрасных проектов, мы работали с удивительно талантливыми людьми <…> у нас был уникальный зритель, очень вдумчивый и тонко чувствующий, — подчеркнули в театре.

За прошедшее десятилетие «В Центре» реализовала десятки постановок, гастролировала в Москве и Санкт-Петербурге, а также участвовала в национальном театральном конкурсе «Золотая маска». В качестве прощальных показов площадка представит спектакль для взрослых «Самый лучший Новый год» и детскую постановку «Сказку о сером львенке».

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес Ельцин Центра в Екатеринбурге по случаю его десятилетнего юбилея. Музей, посвященный первому главе государства, получил и множество других поздравлений.

Екатеринбург
театры
Ельцин Центр
закрытия
