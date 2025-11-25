Путин поздравил Ельцин Центр с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес Ельцин Центра в Екатеринбурге по случаю его десятилетнего юбилея, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу учреждения. По информации газеты, музей, посвященный первому главе государства, получил и множество других поздравлений.

В эти дни в адрес Ельцин-центра поступает много поздравлений от друзей, партнеров, участников многочисленных программ, представителей музейного сообщества, — отметили в пресс-службе.

Ранее Путин в ходе встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом поздравил священнослужителя с днем рождения. 20 ноября ему исполнилось 79 лет. Кроме того, глава государства пригласил собеседника вместе попить чай. Путин отметил, что патриарх Кирилл делает многое как для православного мира, так и для всей России.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения. В своем сообщении он высоко оценил роль российского президента в мировой политике и пообещал вечную дружбу. Он подчеркнул, что Россия является могущественным государством, которое играет ключевую роль в создании нового многополярного мира.