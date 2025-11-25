День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 11:56

Путин поздравил Ельцин Центр с юбилеем

Путин направил в адрес Ельцин Центра поздравительную телеграмму в честь юбилея

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес Ельцин Центра в Екатеринбурге по случаю его десятилетнего юбилея, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу учреждения. По информации газеты, музей, посвященный первому главе государства, получил и множество других поздравлений.

В эти дни в адрес Ельцин-центра поступает много поздравлений от друзей, партнеров, участников многочисленных программ, представителей музейного сообщества, — отметили в пресс-службе.

Ранее Путин в ходе встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом поздравил священнослужителя с днем рождения. 20 ноября ему исполнилось 79 лет. Кроме того, глава государства пригласил собеседника вместе попить чай. Путин отметил, что патриарх Кирилл делает многое как для православного мира, так и для всей России.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения. В своем сообщении он высоко оценил роль российского президента в мировой политике и пообещал вечную дружбу. Он подчеркнул, что Россия является могущественным государством, которое играет ключевую роль в создании нового многополярного мира.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
поздравления
Ельцин Центр
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это отражает план»: в Европарламенте заявили о победе России
Названа дата рассмотрения дела Акунина
«Нормальный и правильный»: член СПЧ о законопроекте про сталкинг
В Минобороны раскрыли, как ВС России выбивают противника в ДНР
В Минобороны оценили потери ВСУ за минувшие сутки
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Невролог перечислил лучшие позы для сна
Россиян снова поджидает магнитная буря
«Дай бог»: в РСПП дали прогноз по ключевой ставке
Российские военные освободили новый населенный пункт в Донбассе
Российские ПВО сбили за сутки более 400 дронов ВСУ
Экс-глава района Кубани останется под стражей до конца декабря
«Удар в сердце веры»: в России резко отреагировали на попытку поджечь храм
Экс-участник «Дома-2» заработал на россиянах в ОАЭ баснословную сумму
Названо направление, на котором начали играть мошенники
День сапожника 26 ноября: история и традиции праздника
Швеция столкнулась с резким наплывом молодых мигрантов с Украины
Более 40 тыс. человек пострадали на Филиппинах из-за мощного циклона
Россиянину вынесли приговор за торговлю оружием
Тунберг запретили въезд в Венецию после выходки с зеленой краской
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.