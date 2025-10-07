Ким Чен Ын пообещал Путину вечную дружбу

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщили на сайте ЦТАК. В своем сообщении он высоко оценил роль российского президента в мировой политике и пообещал вечную дружбу.

Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения. <…> Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной, — сказано в поздравлении.

Лидер КНДР отметил, что благодаря мудрому руководству и преданности Путина России страна демонстрирует свою силу как мировая держава. Он подчеркнул, что Россия является могущественным государством, которое играет ключевую роль в создании нового многополярного мира.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что ядерный потенциал рассматривается как ключевой фактор защиты интересов страны. По его словам, наличие стратегического оружия служит гарантией безопасности и стабильности в будущем.

До этого президент Республики Корея Ли Чжэ Мен указал, что КНДР близка к завершению разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь территории США. По его словам, для окончательного успеха Пхеньяну необходимо решить лишь одну техническую задачу — обеспечить безопасное возвращение боеголовки в атмосферу.