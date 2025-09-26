Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 02:28

КНДР близка к созданию ракеты, способной поразить США

Ли Чжэ Мен: КНДР близка к созданию межконтинентальной баллистической ракеты

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

По оценке президента Республики Корея Ли Чжэ Мена, КНДР приблизилась к финальной стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до США, передает агентство Yunhap. Южнокорейский лидер отметил, что для полного успеха Пхеньяну необходимо решить лишь одну ключевую техническую задачу — обеспечить надежное возвращение боеголовки в атмосферу.

Представляется, что Северная Корея создала достаточно ядерных бомб для поддержания режима. Они практически достигли последней стадии технологии межконтинентальной баллистической ракеты, которая может доставить ядерный заряд на территорию США, — сказано в публикации.

При этом Ли Чжэ Мен опасается, что Пхеньян может когда-нибудь поделиться своими атомными технологиями с другими странами. Чтобы не допустить этого, он предлагает продолжить работу по полной денуклеаризации на Корейском полуострове.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея в рамках наращивания оборонного потенциала получила секретное оружие. По его словам, государство добивается непрерывного развития в деле укрепления обороны страны.

