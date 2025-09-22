«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 07:16

Северная Корея заполучила «секретное оружие»

Ким Чен Ын: КНДР получила секретное оружие в рамках укрепления обороны

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

Северная Корея в рамках наращивания оборонного потенциала получила секретное оружие, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, которые передает Центральное телеграфное агентство Кореи, государство добивается непрерывного развития в деле укрепления обороны страны.

Мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала, — подчеркнул Ким Чен Ын.

Также он обратил внимание на строительство новых эсминцев, что стало «первым важным шагом в становлении морской державы», и улучшение характеристик серийного северокорейского вооружения. По словам лидера КНДР, благодаря развитию ядерных сил страна сейчас ощущает себя в наибольшей безопасности.

Ранее Ким Чен Ын категорически отверг возможность денуклеаризации страны. По его словам, такие призывы являются посягательством на конституционный строй государства, поскольку статус ядерной державы закреплен в основном законе Северной Кореи.

Северная Корея
Ким Чен Ын
оружие
КНДР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два подростка погибли при пожаре в Оренбургской области
Россиян предупредили о схеме с посылками, которую тестируют мошенники
«Враг ошеломлен»: бойцы использовали специальные накидки против ВСУ
Готовим минтай по-новому: сочно, полезно и очень быстро
Полиция раскрыла, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете
Стало известно о провальной попытке ВСУ деблокировать бригады под Харьковом
«Подождите»: Нетаньяху пообещал жесткий ответ признавшим Палестину странам
Бойцы ВСУ попали в капкан, удар по Крыму: новости СВО к утру 22 сентября
Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в октябре 2025-го
Океанолог предрек возможное исчезновение пляжного отдыха
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 сентября
Подлодка «Архангельск» ударила ракетой «Оникс» по целям в Баренцевом море
Российский нападающий помог «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Бостон»
Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
В России одобрили ужесточение мер против уклонистов
Острый перец в медовом маринаде на зиму: жгучий и сладкий одновременно!
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 сентября: инфографика
Жена осужденного экс-главы Сахалина по минимуму гасит миллионные штрафы
Свыше 100 дронов атаковали 10 российских регионов посреди ночи
Северная Корея заполучила «секретное оружие»
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.