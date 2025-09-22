Северная Корея заполучила «секретное оружие»

Северная Корея в рамках наращивания оборонного потенциала получила секретное оружие, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, которые передает Центральное телеграфное агентство Кореи, государство добивается непрерывного развития в деле укрепления обороны страны.

Мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала, — подчеркнул Ким Чен Ын.

Также он обратил внимание на строительство новых эсминцев, что стало «первым важным шагом в становлении морской державы», и улучшение характеристик серийного северокорейского вооружения. По словам лидера КНДР, благодаря развитию ядерных сил страна сейчас ощущает себя в наибольшей безопасности.

Ранее Ким Чен Ын категорически отверг возможность денуклеаризации страны. По его словам, такие призывы являются посягательством на конституционный строй государства, поскольку статус ядерной державы закреплен в основном законе Северной Кореи.