«Делала часто»: стало известно о благородном поступке Шарыкиной

Несмотря на тяжелое состояние, заслуженная артистка России Валентина Шарыкина продолжала помогать гримеру Татьяне Борисовой, оказавшейся в сложном положении после выхода на пенсию, рассказала актриса Наталья Карпунина. На церемонии прощания она отметила, что артистка была верующей, передает корреспондент NEWS.ru.

Была верующим человеком. <...> Сил у нее было не очень много для общения, но ей было важно еще передать денежки нашему гримеру Татьяне Борисовой, которая оказалась на пенсии в сложной ситуации, была очень травмирована, и вот это делала она довольно часто. Причем не сказать, чтобы они очень общались, и сама была в этот момент в трудном физическом состоянии, — сказала Карпунина.

Ранее стало известно о смерти Шарыкиной. Актриса Театра сатиры, получившая широкую известность благодаря образу пани Зоси в программе «Кабачок „13 стульев“», скончалась 23 ноября в одной из столичных больниц в возрасте 85 лет.

Позже актриса Анна Букловская, известная по киноленте «Даун Хаус», охарактеризовала заслуженную артистку России как выдающуюся исполнительницу. Звезда также передала искренние соболезнования родственникам и друзьям покойной коллеги.