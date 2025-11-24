Актриса Букловская высказалась о смерти Шарыкиной из «Кабачка «13 стульев»

Заслуженная артистка России Валентина Шарыкина, известная по роли пани Зоси из телепередачи «Кабачок «13 стульев», была замечательной актрисой, заявила NEWS.ru звезда фильма «Даун Хаус» Анна Букловская. Она также выразила глубокие соболезнования родным и близким коллеги в связи с ее уходом из жизни.

Могу сказать только слова соболезнования [в связи с уходом из жизни Шарыкиной], и о том, какой замечательной актрисой она была, — высказалась Букловская.

Ранее сообщалось, что Шарыкина ушла из жизни в возрасте 85 лет. Она скончалась 23 ноября в московской клинике. Актриса родилась 25 февраля 1940 года в Киеве. За свою карьеру Шарыкина исполнила более 70 ролей в театре и кино, воплощая на сцене как ярких комедийных персонажей, так и нежных лирических героинь.

До этого стало известно, что на 58-м году жизни на фоне борьбы с онкозаболеванием скончался российский актер Иван Фирсов. Он был известен зрителям по ролям в таких популярных сериалах, как «Морские дьяволы. Особое задание», «Реализация», «Ментовские войны», «Условный мент» и «Невский».