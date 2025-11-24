День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 14:02

Актриса Букловская высказалась о смерти Шарыкиной из «Кабачка «13 стульев»

Букловская назвала Шарыкину из «Кабачка «13 стульев» замечательной актрисой

Валентина Шарыкина Валентина Шарыкина Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Заслуженная артистка России Валентина Шарыкина, известная по роли пани Зоси из телепередачи «Кабачок «13 стульев», была замечательной актрисой, заявила NEWS.ru звезда фильма «Даун Хаус» Анна Букловская. Она также выразила глубокие соболезнования родным и близким коллеги в связи с ее уходом из жизни.

Могу сказать только слова соболезнования [в связи с уходом из жизни Шарыкиной], и о том, какой замечательной актрисой она была, — высказалась Букловская.

Ранее сообщалось, что Шарыкина ушла из жизни в возрасте 85 лет. Она скончалась 23 ноября в московской клинике. Актриса родилась 25 февраля 1940 года в Киеве. За свою карьеру Шарыкина исполнила более 70 ролей в театре и кино, воплощая на сцене как ярких комедийных персонажей, так и нежных лирических героинь.

До этого стало известно, что на 58-м году жизни на фоне борьбы с онкозаболеванием скончался российский актер Иван Фирсов. Он был известен зрителям по ролям в таких популярных сериалах, как «Морские дьяволы. Особое задание», «Реализация», «Ментовские войны», «Условный мент» и «Невский».

актрисы
смерти
артисты
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы зарубежные направления, которые россияне выбирают на Новый год
Четвертый беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву
«Жест, идущий от сердца»: психолог рассказала, что подарить на День матери
В Сызрани выросло число погибших при атаке беспилотника
Российская чемпионка мира по фигурному катанию завершила карьеру
Ушел из жизни сыгравший в «Зите и Гите» индийский киноактер
Экс-руководитель РКК «Энергия» осужден за мошенничество на 839 млн рублей
Юрист объяснил, как вступить в наследство без долгов покойного
В Париже заявили, что Европа поплатилась за общение с Россией «сквозь зубы»
Этническая ОПГ похищала выплаты бойцов СВО: что известно, как действовала
Стилист рассказала, как выбрать зимний пуховик
Бородин призвал разобраться с заработками братьев Меладзе в России
Двух россиян арестовали за стрельбу по автомобилю
Сына экс-президента Киргизии поймали с горой наличных
Бывший муж Началовой болен. Что говорят близкие Алдонина, с кем его дети
Племянник крупного криминального авторитета попал в тюрьму за поножовщину
Осквернителей блокадного трамвая в Петербурге будут судить
Лукашенко заявил о скором завершении «тягомотины» на Украине
Раскрыто, какой пункт из плана ЕС по Украине Россия ни за что не примет
ВСУ попытались атаковать Москву третьим БПЛА за день
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.